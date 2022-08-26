Amazon EA’yı satın mı aldı? Amazon Electronic Arts'ı satın alacak mı?

GLHF kaynaklarının yayınladıkları bilgiye göre Amazon, Electronic Arts'ı satın almak için teklif sundu. Teklif ile ilgili detayların bugün açıklanacağı iddia ediliyor. Peki Amazon EA’yı satın mı alıyor? Amazon Electronic Arts'ı aldı mı?

Oyun dünyasının gelişimiyle birlikte dünyanın en büyük şirketleri de bu dünyaya katılarak pek çok stüdyo ya da yayıncı ile ortaklık kurmuştu. Bazı büyük şirketler de doğrudan bu şirketleri kendi bünyesine katmışlardı. Her yıl yüz milyarlarca dolar ciro elde edilen bu sektörden bugün çok konuşulacak bir iddia yayıldı.

Bethesda ve Activision gibi büyük şirketlerin peşi sıra satın alındığı son aylarda boşta kalan EA hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Oyun sektörü ile medya arasında köprü şirketlerden GLHF'den bazı isimler, Electronic Arts'ın da yakında satın alınacağını öne sürdü. Üstelik iddiaya göre Electronic Arts'ı satın alacak şirket, Amazon olacak. Peki Amazon EA'yı satın alacak mı? Amazon Electronic Arts'ı satın alma iddiası doğru mu?

"Amazon EA'yı almak için teklif sundu"

Electronic Arts'ın satılması durumunda kimler tarafından satın alınabileceği daha önce de tartışılıyordu. Bu isimler arasında Apple, Disney ve Amazon ön plana çıkıyordu. Kaynakların aktardıkları bilgilerdeki iddiaya göre Amazon, en sonunda EA'e satın alım için bir teklif sundu. Fakat bu teklifin detayları henüz açıklanmadı.

Amazon'un EA'yı satın aldığı iddiası doğru mu?

Amazon'un Electronic Arts'ı satın almaya yönelik teklif sunma İddiası yalanlandı.