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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Almanya'daki Süper Kupa mücadelesi Tivibu’da

Almanya'daki Süper Kupa mücadelesi Tivibu’da

Almanya’nın iki devi Bayern Münih ve Borussia Dortmund’u karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi yarın Tivibu Spor 2 ekranlarından sporseverlerle buluşacak

3 Saat Önce
2021-08-18 09:36:05
Almanya'daki Süper Kupa mücadelesi Tivibu’da

Almanya'nın iki devi Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi yarın Tivibu Spor 2 ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon Almanya futbolunun nabzını tutan Tivibu, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin ardından Almanya Süper Kupası heyecanını da izleyiciyle buluşturuyor.

Bundesliga'da son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih ile geçen sezonu Lig Kupası zaferiyle noktalayan Borussia Dortmund, Süper Kupa mücadelesinde yarışıyor. Son 10 sezonda 8'inci kez Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak 2 ezeli rakip, yarın karşı karşıya geliyor. Erling Haaland, Marco Reus, Robert Lewandowski, Thomas Müller ve daha birçok yıldız sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyor. 21.30'da başlayacak Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı Tivibu Spor 2 ekranlarında yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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