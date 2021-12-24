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Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori: Dünya nasıl oluştu?
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori: Dünya nasıl oluştu?

Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori: Dünya nasıl oluştu?

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya’nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük 'gezegensel embriyolar' arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-24 08:40:24
Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori: Dünya nasıl oluştu?

Alman bilim insanları, Dünya'nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu açıkladı.

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YAYGIN OLARAK KABUL EDİLEN TEORİYLE ÇELİŞİYOR

Bununla birlikte Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Dünya'nın nasıl oluştuğuna dair diğer ana rakip teoriyle çelişiyor. Dünya'nın yaygın olarak dış Güneş sisteminden Güneşe doğru sürüklenen çakıl taşları biriktirerek oluştuğu kabul ediliyor.

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Münster Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, Dünya'nın oluşumu için hangi teorinin doğru olduğunu belirlemek için, 10 Mars meteoritinden alınan örneklerde titanyum, zirkonyum ve molibdenin izotopik bileşimlerini analiz etti. Bu bileşimler, Mars'taki büyük kimyasal rezervuarlardan alınan örneklerin yanı sıra, 17 Mars meteoritinden alınan molibden ölçümlerini içeriyordu.

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Bilim insanları, bu büyük örneklem boyutunun önceki çalışmalardaki sınırlamaların üstesinden gelmelerine izin verdiğini söyledi.

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Diğer taraftan, çalışmada Dünya ve Mars'ın erken silikat bölümünün izotopik bileşimlerini, Güneş sisteminin dış ve iç kısmından geldiği düşünülen farklı kondiritik* meteorit gruplarınınkiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, her iki gezegenin bileşiminin, yalnızca küçük bir dış Güneş sistemi malzemesinin dahil olduğu, iç Güneş sisteminden gelen kondiritik meteoritlerinkilerle daha tutarlı olduğunu gösterdi.

Kondirit: Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarına deniliyor. Bunların, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğaldığı ve Güneş sisteminin başlangıcında oluştuğu düşünülüyor.

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"BÜYÜK ÇAKILLARIN BİRLEŞMESİYLE OLUŞMALARI MÜMKÜN DEĞİL

Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak, karasal gezegenlerin dış Güneş sisteminden gelen büyük çakılların birikmesiyle oluşamayacakları, bunun yerine muhtemelen iç Güneş Sistemi malzemeleri arasındaki çarpışmalardan evrimleştikleri sonucuna vardı.

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Çalışmanın yazarları, "Kayalık gezegen oluşumunun temelde farklı iki süreci var, ancak Güneş sisteminin karasal gezegenlerini hangisinin inşa ettiği belirsiz. Ya iç Güneş sisteminden gelen gezegen embriyoları arasındaki çarpışmalarla ya da dış Güneş sisteminden güneşe doğru sürüklenen milimetre boyutunda çakıl taşları biriktirerek oluştular” açıklamasını yaptı.

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Öte yandan uzmanlar, araştırmanın sonucunun karasal gezegenlerin kökeninin çakıl taşlarından oluştuğu teorisini çürüttüğünü aktardı:

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“Dünya ve Mars'taki dış Güneş sistemi malzemesinin düşük oranı, Güneş sistemindeki kayalık gezegen oluşmasında kalıcı bir toz sürüklenme bariyerinin varlığına işaret ediyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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