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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

4 Saat Önce
2021-07-19 15:30:49
Akkuyu NGS'de yeni gelişme

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak 4 buhar jeneratöründen biri olan söz konusu ekipman 340 ton ağırlığa, yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 4 metreden fazla çapa sahip.

Bu önemli ekipmanın üretim süreci, kazanların ayrı kaplar ve nozullerden kaynak yapılması, başlıkların imalatı, birinci devre başlıklarının delinmesi, bobinlerin imalatı ve iç parçaların kurulumunun yanı sıra bir dizi kontrol önlemini de kapsıyor.

Üretim sürecindeki son işlemde ise ısı eşanjörünün hidrolik ve vakum testlerinin yapılmasından oluşan buhar jeneratörlerinin bütün kapaklarının daha önce özel kapaklarla kapatıldığı bu testlerde, birinci ve ikinci devreler damıtılmış su ile dolduruluyor ve ekipmanın devreleri sırayla inceleniyor.

Bu testler sayesinde Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün ana metal ve buhar jeneratörü parçalarının kaynaklarının sağlamlığı ve yoğunluğu doğrulanmış oluyor.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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