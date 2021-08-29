Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA ile ilgili tüm ayrıntılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve pek çok harekatta göklerdeki gözü olacak olan ve taarruz etme kabiliyeti de bulunan “Akıncı TİHA”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleşen törenle TSK envanterine katıldı.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat teşkilatlarının da aktif olarak kullandığı Silahsız Hava Aracı (SİHA) filosuna bir yenisi daha eklendi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen "Akıncı TİHA", Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenler envantere katıldı. Bu haberin ardından "Akıncı TİHA özellikleri nelerdir, maliyeti, menzili, ağırlığı, hızı ne kadar, açılımı nedir?" soruları gündeme geldi.

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR, MALİYETİ, MENZİLİ, AĞIRLIĞI, HIZI NE KADAR?

Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili Baykar Savunma resmi internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor,

BAYRAKTAR AKINCI TİHA GENEL BİLGİLER

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

AKINCI TİHA UÇUŞ ÖZELLİKLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.