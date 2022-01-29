Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Küresel çapta akıllı telefon lideri olan marka çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Çin’de ise büyük bir başarı yakalayan Apple bunu devam ettirecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple büyük bir başarı yakaladı ve Çin'de en fazla satışı yapılan akıllı telefon markası oldu. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 16 civarında bir piyasa hakimiyetine sahip olan şirket 4. sırada yer alıyordu. Bunu çok hızlı bir şekilde değiştirmeyi başardı. Yine ortaya çıkan detaylara göre 2021 yılında yüzde 23 pazar payına sahip oldu.

ABD'li teknoloji devi genelde küresel çapta büyük bir değer görüyor. Ancak söz konusu Çin olunca işler biraz daha değişiyor. Birçok üreticinin Çin merkezli olması onun işini zorlaştırıyor. 2019 yılında Çin pazarında ciddi bir düşüş yaşayan Apple hızlı bir şekilde toparlanmayı başardı ve Çinli markaları geçti.

Yapılan araştırmalarda Apple iPhone 13 modelinin çok büyük bir etkisi olduğu görüldü. Araştırmayı yürüten analistler, yeni iPhone 13 cihazının Çin'de piyasaya sürüldüğü sırada düşük bir fiyata sahip olmasının onu ön plana çıkardığını söyledi. Ayrıca yeni kamera ve 5G gibi özellikler başarı yakalamasında çok büyük bir etken oluşturdu. Huawei ile ilgili yaşanan problemler ise onun gücünü artırdı.

Akıllı telefon lideri daha önceden Huawei olarak kayıtlara geçmişti. Ancak ABD büyük bir ambargo uyguladı ve şirketi adeta yerle bir etti. Şimdilerde Apple hegemonyası Çin'de çok daha güçlü bir şekilde hissediliyor. 2022 yılı ile ilgili gelişmeler ise merakla takip ediliyor. Bakalım bu yıl sektörde lider kim olacak.

Kaynak: tele1.com.tr .