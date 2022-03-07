DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NYT: Ukrayna'ya 6 günde 17 binden fazla tanksavar silahı sokuldu
‘Rus ruhu’ ve Avrasya İmparatorluğu Projesi
TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?
İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı
Makarna sektöründen buğday açıklaması
Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin çalışmaları sürdürecek
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurt dışında da kullanılacak
İngiltere borsası çakıldı

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti

Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında ilk interaktif merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward'ı ağırladı.

57 Dakika Önce
2022-03-07 22:20:12
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM'i, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve Airbus Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Mustafa İlarslan ziyaret etti.

Konuklar, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile merkezdeki düzenekleri deneyimleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'in çocuklar için ilgi çekici ve öğretici bir merkez olduğunu ifade etti.

Merkezin, uçuşun tarihinden uzay araştırmalarına kadar ziyaretçilerine birçok bilgi sunduğunu vurgulayan Ward, "Özellikle çocuklar için bu kadar interaktif bir yer görmek gerçekten harika. GUHEM'in genç nesillere uzay ve havacılık alanlarında neler başarabileceklerine ilham olacağını düşünüyorum. Eğitim bizim için de çok önemli bir konu. Bu yüzden GUHEM ile geliştirebileceğimiz birçok konu var." değerlendirmesinde bulundu.

İlarslan ise GUHEM'i çok değerli bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden İlarslan, "GUHEM'in doğrudan muhatabı, ileride uzay ve havacılık alanında çalışacak gençlerimiz. Onların uzay ve havacılık sektörlerini tanıması ve bu alanlara yönelmesi açısından GUHEM'i çok önemli ve değerli buluyoruz. Gerçekten çok etkilendik. İlerleyen süreçte GUHEM'e doğrudan destek anlamında da projelerimizi olgunlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş