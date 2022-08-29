Adobe'dan dikkat çekici rapor: Avukatlar kadar...

Çevrimiçi etkileyiciler (influencer) ve içerik geliştirenler, artık en az avukatlar ve doktorlar kadar para kazanıyor.

Adobe, içerik için doyumsuz iştahın küresel içerik oluşturucu ekonomisinde muazzam bir büyümeyi körüklediğine dikkat çekiyor. VFX ve video düzenleme yazılımı geliştiricisi tarafından yayınlanan yeni bir rapor, son iki yılda dünya çapındaki içerik oluşturucu ekonomisine 165 milyon içerik geliştiricinin katıldığını ve toplamın 303 milyona ulaştığını gösteriyor.

Ayrıca bu çalışma, etkileyiciler (influencer) tüm içerik oluşturucuların küçük bir dilimini (%15) oluştururken, çok büyük paralar kazandıklarını gösteriyor. Adobe, “Etkileyicilerin yarısından fazlası (%51) en üst gelir grubunda veya ABD'de 100.000 ABD Doları'nın üzerinde hane geliri kazanma eşdeğerinde yer alıyor” dedi.

Photoshop ve After Effects'in firması, geliştiriciliğin dünya çapında nasıl değiştiğini anlamak amacıyla ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Brezilya'da 9.000 içerik oluşturucuyla anket yaptı. İçerik oluşturma, hala tam zamanlı çalışan içerik oluşturucuların %58'i için bir yan iş olmaya devam ediyor. Ancak ankete göre para, çevrimiçi içeriğin patlamasının arkasındaki tek itici etken değil.

Ankete katılanların %54'ü fotoğrafçılıkla, %30'u yaratıcı yazarlıkla ve %27'si resim ve çizimle uğraşırken, modern çevrimiçi alanda görsel sanatlar önceliğe sahip gibi gözüküyor. Bu yüzden, içerik geliştiricilerin kendilerini ifade etme, eğlenme ve tutkuları keşfetme arzusunu en büyük motivasyonları olarak belirtmeleri şaşırtıcı değil.

Ayrıca, katılımcıların %47'si sosyal içerik kullanmanın veya oluşturmanın zihinsel sağlık için en önemli gereklilik olduğunu kabul etti. İçerik oluşturma yoluyla sosyal destek hedeflerini geliştirmek de öne çıkanlar arasında.

Ancak uzun vadede, ankete katılanların yaklaşık %40'ı işletme sahibi olmak ve çevrimiçi içeriklerinden para kazanmak istiyor ve bu da zaman alıyor. Adobe, etkileyicilerin genellikle içerik geliştirmek ve pazarlamak için haftada 15 saat harcadıklarını, içerik oluşturucuların ise haftada 9 saat harcadıklarını söylüyor.

Bu zorlu çalışmanın karşılığı da alınıyor gibi gözüküyor. Ortalama olarak, küresel içerik oluşturucular saatte yaklaşık 61 dolar kazanıyor ve etkileyiciler saatte 81 dolar kazanıyor. İngiltere'deki etkileyiciler, saatte 146.86 dolar gelir ile Almanya (126.61 dolar/saat) ve ABD'ye (125.43 dolar/saat) göre en çok kazananlar gibi gözüküyor. Bu saatlik gelir, o ülkelerdeki yazılım mühendisleri ve avukatlarla karşılaştırılabilir bir seviyede.

Adobe'de Pazarlama, EMEA ve APAC Başkan Yardımcısı Simon Morris, "Birleşik Krallık'ta ve dünya genelinde içerik oluşturucuların sayısı katlanarak artıyor ve insanların artık tutkularını takip etmek ve kendilerini çevrimiçi olarak ifade etmek için hissettikleri yaratıcı gücü gösteriyor" diyor ve deva ediyor: “Son iki yıldaki olayların, yaratıcılığın demokratikleşmesinin nerede, ne zaman, nasıl ve neden yarattığımızı ve ilham aldığımızı değiştirdiğine işaret ederek, bu büyüme hızını etkilediğine neredeyse şüphe yok. Yaratıcılar, kazançlı ve başarılı kariyerler oluşturarak ekonomimizi ve kültürümüzü şekillendirme gücüne sahip.”

Bugün dünyanın %23'ü kendilerini içerik geliştirici olarak tanımlıyor. Bu oran ülke bazında ABD ve İngiltere'de %26 ve %24.

Çevrimiçi içerik oluşturma demokratikleştikçe, Hollywood stüdyo sisteminin dağılmasından farklı olmayan dramatik bir değişim görüyoruz. Eskiden büyük izleyici toplulukları, ünlü bir azınlığın ürettiği içerikleri izlerdi. Şimdi, pek çok kişi içerik izledikleri kadar üretmeye de yatırım yapıyor. chip .