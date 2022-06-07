Acıyı hisseden robot üretiminde yeni gelişme

Yakında üretilecek olan “hassas” robotlar, acıyı hissetmelerine imkân verecek e-deriye sahip olacaklar

Robot üreticileri, uzun süredir robotların çevreden bilgi alabilmelerinin bir yolu daha olsun istiyorlar ve insan derisi gibi davranabilecek, elektronik-cilt (e-deri) geliştirmek için çalışıyorlar. Tabii ki bunun için geniş kapsamlı ve son derece hassas bir elektronik cihaz gerekiyor. Bu cihaz, bilgiyi göz açıp kapayıncaya kadar aktarmalı. Glasgow Üniversitesi'nden mühendisler tam da bunu yaratabileceklerini düşünüyorlar.

Robotların ağrıyı kaydetmesini sağlayan hesaplamalı e-deri prototipi Science Robotics dergisinde tanıtıldı. Bu teknolojinin dokunmaya duyarlı robotlar üretilmesi ve protez uzuvlara dokunmaya yakın bir insan duyarlılığı vermesinin mümkün olduğu bildiriliyor.

Dokunmaya duyarlı robotlar geliştirmeye yönelik önceki girişimler, yayılmış sensörler büyük miktarda veri gönderdiğinde işlemcilerin tıkanması gibi bir sorunla karşılaşmıştı. Bu yüzden bir bilgisayarın verileri anlamlı bir şeye çevirmesi bir dakika kadar sürüyordu.

Duyuları işlemeye dokunma noktasında başlayan ve yalnızca gerçekten önemli şeyleri beyne kadar gönderen insan sinir sistemi, bu yeni tasarıma ilham veriyor. Robotikte benzer bir yaklaşım, iletişim kanallarını serbest bırakacak ve bilgisayarı aşırı miktarda duyusal veri ile çıkmaza girmekten kurtaracak gibi görünüyor.

168 sinaptik transistörden oluşan bir ızgara, esnek bir yüzeye yayılabilen çinko oksit nanotellerden oluşan bu bilgi işleme aracını oluşturuyor. Bu ızgara, insan şeklindeki bir "el" üzerine yerleştirildi ve elin hafif ve ağır dokunuşu cilt sensörleriyle ayırt etmesi mümkün oldu.

Bir robota acıyı hissettirmek kulağa anlamsız gelebilir, ancak amaç, duyarlılığı deneme yanılma yoluyla öğrenmeye faydalı olacak şekilde geliştirmek. Çocukların, “sıcak demire dokunmak kötüdür” şeklinde yaşadığı süreci dış uyaranlardan öğrenmeye çalışan robotların da yaşaması mümkün olabilir.

Kaynak: chip.com .