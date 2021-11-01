ABD Dergisi: Rus hava savunma sistemleri, Türk dronlarına karşı son derece etkisiz

Amerikan bilim ve teknoloji dergisi Popular Mechanics, Rus hava savunma sistemlerinin Türk insansız hava araçlarına karşı etkinliğinin son derece düşük olduğuna dair bir rapor yayınladı. Haber’de Türk SİHA’larına övgüler yağdırıldı.

Amerikan bilim ve teknoloji dergisi Popular Mechanics, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki son silahlı çatışmaları analiz etti. Dergi, Türk insansız hava araçlarına karşı mücadelede Rus hava savunma sistemlerinin başarsız olduğunu söyledi.

Dergi, Türk SİHA'larının, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 10 yıl boyunca süren bir savaşı 44 günde bitirdiğini belirtti.

Türk SİHA'larının Rus uçaksavar füze sistemlerini başarıyla imha ettiğini dikkat çeken Popular Mechanics şu ifadeleri kullandı:

“Ermeniler, konumlarını güçlendirmek için son yıllarda Rusya'dan pahalı uçaksavar erken uyarı sistemleri satın aldılar. Ancak bu savaşta, bu araçlar, Rus sistemlerinin durdurmaya yardım etmesi gereken savaş uçaklarından çok daha küçük ve daha manevra kabiliyetine sahip olan Azerbaycan'ın ölümcül savaş İHA filosunu tespit etmede herkesin bildiği gibi güvenilmez olduğunu kanıtladı. Azeriler tarafından gönderilen iki insansız hava aracı Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve İsrail'in Harop, Ermenistan'ın savunma gücünü yok etti ve milyarlarca doları değersiz hale getirdi. Özellikle lazer güdümlü MAM mühimmatı ile donanmış olan Bayraktar, hedeflerini tıpkı Amerikan Predator'ın Afganistan veya Somali'deki bir terör kampına saldırdığı gibi vuruyor. Harop ise bir kamikaze gibi hedefe dalıyor."

Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert'i (Hankendi) ziyaret eden yabancı gazetecilere açıklamalarda bulunan genç Ermeni bir yerel memur ise, Dağlık Karabağ'daki savaşı,

“video oyunu savaşı”na benzeterek, “Bu birliklerinin asıl katilleri cephedeki düşmanları değil, Türk askeri üslerinde rahat koltuklarda oturan İHA kontrolörleriydi” suçlamasında bulundu.

Kaynak: popularmechanics-com

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