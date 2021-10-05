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TIMETURK / TEKNOLOJİ / ABD'den sosyal medya şirketlerine federal düzenleme

ABD'den sosyal medya şirketlerine federal düzenleme

Sosyal medya şirketleri hakkındaki iddiaların ABD Başkanı Biden ve Kongre'nin gündeminde olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık' dedi.

37 Dakika Önce
2021-10-05 00:49:30
ABD'den sosyal medya şirketlerine federal düzenleme

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongre'nin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti. Öte yandan yaklaşık 4 saattir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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