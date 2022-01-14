DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi
Düğünümüz Var ile Düğün Fotoğrafçılığında Online Dönem
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
SHIB (Shiba Inu) nedir? SHIB nedir nasıl çalışır?
Rusya ile Batı ittifakı arasında köprüler atıldı, piyasa sallandı
Japonya'dan güneydeki adaların işgaline karşı tatbikat
Bir galakside saklanan 'mini' bir kara delik keşfedildi
IMF Başkanı uyardı: Faizleri artırmak zengin-fakir uçurumunu derinleştirebilir
ABD'de sosyal medya şirketleri ifadeye çağrıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı
Davutoğlu'dan Millet İttifakı yerine 'yeni ittifak' önerisi
Altının kaderini belirleyecek gizli detay
Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım
ABD Yüksek Mahkemesi, Biden'ın zorunlu Covid-19 aşısı kararını durdurdu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak

TIMETURK / TEKNOLOJİ / ABD'de sosyal medya şirketleri ifadeye çağrıldı

ABD'de sosyal medya şirketleri ifadeye çağrıldı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

2 Saat Önce
2022-01-14 08:00:13
ABD'de sosyal medya şirketleri ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter, Reddit ile Google ve Youtube'un ana şirketi Alphabet'i ifade vermeye çağırdı.

Komitenin Başkanı Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Thompson, defalarca talepte bulunmalarına rağmen bu sorulara yanıt verecek belgelerin kendilerine iletilmediğini belirterek, Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet yetkililerini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

- 6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş