5G nedir? 5G zararlı mı? 5G ile 4G arasındaki farklar

Türkiye’de ilk defa İstanbul Havalimanı’nda kullanıma giren 5G nedir? 5G ile 4G arasında hangi farklar var? 5G zararlı mı? 5G dezavantajları neler? İşte detaylar…

İnsanların en çok kullanmış olduğu teknoloji mobil telefonlar olduğu için, mobil teknolojiler de çok hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. 4G henüz kullandığımız teknolojiye yeni girmişken, 5G de hiç geç kalmadan konuşulur oldu. Peki 5G nedir? 5G zararları neler? İşte 5G hakkında bilmeniz gerekenler…

5G nedir

5G, bir dizi standart uygulamayı ve çok daha hızlı kablosuz internet teknolojilerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 5G, IoT (Internet of Things) ağlarını güçlendirir ve yeni yüksek bant genişliği uygulamalarına kolaylık sağlar.

Mobil telefonlarında 5G kullanan kullanıcılar, internet hızını çok daha üst düzeye çıkararak çekim gücü yüksek bir şekilde internet kullanabiliyorlar. Ayrıca, 5G, 5. nesil olduğu için altyapının 5. kez güncellendiği anlamına gelir. Her yeni çıkan teknolojide bu altyapının değişmesi ya da eklemeler yapılması gerekir. Ayrıca 5G, IoT ağlarını güçlendirdiği için günümüzde kullandığımız VR ve otonom arabaları daha kullanışlı hale getirmeyi hedefler.

5G ile 4G arasındaki farklar

Kablosuz teknolojilerde en önemli özellik internet hızıdır. 5G ağları, 10 Gbps ile 20 Gbps'lik hızlara ulaşabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. 5G, 4G ağlarının hızlarını geçmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok kablolu internetten de çok daha hızlı bir çekim gücü var. 5G, fiber optik bağlantılara rakip olacak seviyede ağ hızları sunar.

5G'nin sunduğu en önemli özellik hız olarak bilinir ancak diğer özelliklerden bir tanesi de ağ gecikmesinde azalma sağlamasıdır, yani ping oranını en aza düşürür. 5G, telefon ile karşı sunucu arasındaki verilerin iletilmesi sırasında geçen süreyi bir hayli azaltır ve veriye ulaşımın daha hızlı yaşanmasını sağlar. Ağ gecikmesi birçok etkene bağladır fakat 5G ağları ideal koşullarda, 4G'ye kıyasla 60 ila 120 kat daha düşük gecikme verir. Bu gecikme hızları, sanal gerçeklik gibi bir dizi uygulamaları da günümüz şartlarında kullanılabilir hale getirecektir.

5G zararları nelerdir?

Prof. Dr. Selim Şeker, 5G teknolojisinden bahsederken şu zararları da önemle belirtiyor:

Bağışıklık sistemine zayıflatıcı etkileri ve spermlere zarar verici etkisi bulunuyor. 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki ediyor. Atmosfere, tabii ekosistemi etkileyerek, böceklerin ve kuşların uzaklaşmasına neden oluyor. Yüksek nüfuz kabiliyetli 5G milimetrik radyasyonunu, uzaydan yollamayı planlıyorlar. .