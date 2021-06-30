4K teknolojisi Webcam ile harmanlandı: Dell, yeni nesil 4K çözünürlüklü kamerasını duyurdu

Dell, yeni ürünü UltraSharp Webcam'ını duyurdu. 4K çözünürlük sunan kamera başta platform yayıncılarına ayrı bir kalitede hizmet etmeyi amaçlıyor. Dell'in 4K uyumlu kamerasının özellikleri nedir? İşte detaylar...

Pandemi ile uzaktan çalışma uzun zamandır bir rutin haline geldiğinden, video konferans, toplantı ve derslerde web kameralarına sıklıkla ihtiyaç duyabilmektyiz. Sıradan web kameralarının aksine Dell, 4K görüntü sağlayan yeni nesil webcam modelini tanıttı.

DSLR kameralardan ilham alınarak tasarlandı

Ucuza satılan düşük çözünürlüklü harici web kameralarının veya çoğu dizüstü bilgisayarın üzerinde yer alan dahili web kameralarının aksine, yeni Dell UltraSharp Webcam görüntünüzü 4K olarak yakalayabilir ve herhangi bir aydınlatma koşulunda mükemmel bir video kalitesi sunar. Bunun nedeni, Dell'in mühendislerinin şirketin yeni web kamerasını tasarlarken DSLR kameraların mekanizmasından ilham almasıdır.

Dell UltraSharp Web kamerası, daha fazla ışık yakalayabilmesi ve kristal netliğinde video sunabilmesi için büyük bir 4K Sony STARVIS CMOS sensöre ve çok elemanlı bir lense sahiptir. Aynı zamanda, cihazın 3D / 2D video gürültüsü azaltma özelliği dalgalanan görüntüleri otomatik olarak ortadan kaldırmaya olanak sağlamaktadır.

Apple platformu ile de uyumlu

Ultrasharp Webcam Windows 10 ve macOS bilgisayarlarda sürücüsüz olarak çalışabiliyor, fakat ekstra özelliklerdan yararlanabilmek adına Dell'in sunmuş olduğu Çevre Birimi Yöneticisi yazılımından erişilebilir. Yazılımın kilidini açtığı en çekici özelliklerden biri, sizi çerçevede ortalamak için hareketlerinizi takip etmesini sağlayan yapay zeka otomatik çerçeveleme modudur. Benzer bir özelliği son zamanlarda Amazon‘un yeni Echo Show akıllı ekranlarında ve en son iPad Pro modelinde ortaya çıktı ve şu anda Dell'in bu web kamera modelini diğer alternatiflerinden ayıran bir büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Dell UltraSharp Web kamerası, daha fazla ışık yakalayabilmesi ve kristal netliğinde video sunabilmesi için büyük bir 4K Sony STARVIS CMOS sensöre ve çok elemanlı bir lense sahiptir. Aynı zamanda, cihazın 3D / 2D video gürültüsü azaltma özelliği dalgalanan görüntüleri otomatik olarak ortadan kaldırmaya olanak sağlamaktadır.

Ultrasharp Webcam Windows 10 ve macOS bilgisayarlarda sürücüsüz olarak çalışabiliyor, fakat ekstra özelliklerdan yararlanabilmek adına Dell'in sunmuş olduğu Çevre Birimi Yöneticisi yazılımından erişilebilir. Yazılımın kilidini açtığı en çekici özelliklerden biri, sizi çerçevede ortalamak için hareketlerinizi takip etmesini sağlayan yapay zeka otomatik çerçeveleme modudur. Benzer bir özelliği son zamanlarda Amazon‘un yeni Echo Show akıllı ekranlarında ve en son iPad Pro modelinde ortaya çıktı ve şu anda Dell'in bu web kamera modelini diğer alternatiflerinden ayıran bir büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Ayrıca Ultrasharp Webcam‘de Windows Hello yüz tanıma özelliği aracılığıyla bilgisayarınızda oturum açmanıza olanak sağlayan kızılötesi sensörü bulunur. Ayrıca, Dell bilgisayarınızda oturup oturmadığınıza bağlı olarak otomatik olarak giriş ve çıkış yapabilen Hızlı Oturum Açma özelliğinden yararlanabilen bir yakınlık sensörüne sahiptir.

Farklı stillerde kullanılabiliyor

UltraSharp Webcam standart monitör yuvasının yanı sıra tripod yuvası da içermektedir. Ayrıca hem monitör hem de tripod olmak üzere hepsine manyetik olarak bağlanabilir. Monitör için kullanılan montaj aparatı, en ince çerçevelere sahip monitörlere sahip olan kişiler için bile sağlam bir seçenek olacak gibi görünüyor. Ayrıca yayıncılar veya belirli bir açıyı kullanarak video çeken kullanıcılar için kolayca bir tripod üzerine koyma seçeneğine sahip olmak da çok iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.