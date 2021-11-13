4.5G kotamızı ve faturaları nasıl etkiliyor?

Genişbant penetrasyonundaki yüzde 10’luk bir artış, o ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında yüzde 1’lik bir artış sağlamakta, ilave her 1000 genişbant kullanıcısı için sektörde 80 civarında yeni iş imkanı ortaya çıkmaktadır.

Teknoloji ivmesini yükselterek hızını sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi teknolojik adım ve yatırımlar da hayatımıza katkı sunmaya devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri bağlamında hayatımıza yansıyan gelişmeler de ekonomik ve sosyal yönden farklı bir kapı aralıyor.

5G'nin tartışıldığı bir ortamda yaygın olarak hayatımıza giren 4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler de yok değil....

4.5G ile hayatımızda ne değişti?

Kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT-Advanced, dünyada kullanılan en son mobil haberleşme teknolojisinin genel adıdır. Bu teknoloji daha yüksek hızda, daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir.

Dördüncü Nesil (4G), mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tamamen IP tabanlı şebeke yapısına sahip mobil haberleşme sistemlerine verilen genel addır. Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 3G ile kısmen ulaşılan yüksek hız limitlerini aşan ve aşırı artan mobil genişbant gereksinimlerini karşılama adına ITU tarafından adıyla standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE-A ve IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında sayılmaktadır.

3G ile arasında fark

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun resmi değerlendirmesine göre;çok daha hızlı veri ve internet bağlantısı, düşük gecikme süresi ile kesintisiz iletişim, yüksek görüntü kalitesi, daha iyi kapsama alanı, bulut bilişim teknolojisini kullanma, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli iletişim, gelişmiş multimedya entegrasyonu, verilere uzaktan erişim, maliyet düşüşü, kaynakların verimli kullanılması, zaman tasarrufu olarak sayılabilir.

Kotalara yansıma

4.5G'nin sunduğu yüksek hız nedeniyle internet kullanımında önemli ölçüde artış olacaktır. Kota aşımında karşılaşılabilecek muhtemel maliyetler açısından dikkatli olunmasında fayda vardır. Bununla birlikte, Kurum düzenlemesi gereği, mobil telefon işletmeciler tarafından kotalı paketlerinizin %80 ve %100'üne ulaşılması halinde bilgilendirme mesajları gönderilmeye devam edilecektir.

Faturalara etkisi nedir?

Kotalı paketlerin yüzde 80 ve yüzde 100'üne ulaşılması halinde gönderilecek bilgilendirme mesajlarının yanı sıra, Fatura Üst Sınırı Uygulaması ile aboneler, fatura üst sınır değerinin 100 TL veya bu değer yanında işletmeciler tarafından abonelere sunulabilecek alternatif fatura üst sınır değerleri arasından tercih yapabilmektedir. Bu uygulamadan yararlanan abonelere üst sınıra ulaşıldığında işletmeci tarafından bilgilendirme yapılmakta ve fatura tutarlarının ücretsiz olarak sorgulanması imkânı sunulmaktadır.

Ayrıca BTK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, 01/04/2016'dan itibaren, internet paketinin bulunmadığı durumlarda internet bağlantısı yapılması halinde mobil işletmeci tarafından “internete bağlanmak üzere olduğunuz ve bağlantının sağlanması halinde yansıtılacak ücret” bilgisi verilecektir. Onay verilmesi durumunda ücretlendirme başlayacak ve bu onay hattın internet hizmetlerine kapatılmasına kadar geçerli olacaktır. Bu karar çerçevesinde, abonelerin mobil hatlarını internet hizmetlerine online işlemler, müşteri hizmetleri, bayiler veya SMS ile açıp kapatılabilmesine olanak sağlanmıştır.

İstihdama nasıl bir katkı sundu?

Halihazırda ülkemizde kullanılan mobil elektronik haberleşme teknolojilerinin (2G, 3G) günümüzdeki tüketici beklentilerini karşıladığını söylemek mümkündür. Ancak zengin içerikli uygulamalar ve mobil veri/internet tüketimini artıran akıllı cihazların piyasada yaygınlaşması gibi etkenlerin zaman içerisinde mevcut mobil elektronik haberleşme şebeke kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan genişbant penetrasyonundaki yüzde10'luk bir artış, o ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında yüzde 1'lik bir artış sağlamakta, ilave her 1000 genişbant kullanıcısı için sektörde 80 civarında yeni iş imkanı ortaya çıkmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.