27 yıllık serüven sona erdi: Jeff Bezos Amazon'a veda etti

e-Ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'su olduğu şirketinin koltuğunu başka bir isme devrediyor. Jeff Bezos Amazon'dan ayrıldı mı? Amazon'un yeni CEO'su kim? Jeff Bezos ne yapacak? İşte detaylar...

Amazon'un kurucusu ve 2021 dünyanın en zengin ikinci insan olan Jeff Bezos, şirketinin CEO koltuğuna veda ediyor. 27 yıllık maceranın sonuna gelen Bezos koltuğunu Andy Jassy'e bıraktı. Geçtiğimiz aylarda ayrılık sinyallerini veren Bezos, 5 Temmuz 2021 itibari ile görevini bıraktığını açıkladı. Amazon'dan yapılan açıklamaya göre Jeff Bezos, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

İşte Amazon'un kurulduğu zamanlardaki ilk fotoğraf;

İnternet'in henüz yaygınlaşmadığı zamanlarda elindeki son paralar ile Amazon.com'u kuran Jeff Bezos şuanda güncel olarak dünyanın en zengin ikinci insanı olarak biliniyor. Ayrıca 6 Temmuz 1994 tarihinde kurulan Amazon'un piyasa değeri günümüzde 1.5 trilyon dolardan fazla değere ulaşmış durumda. Artık Jeff Bezos için tatil vakti...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.