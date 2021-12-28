2021’in en popüler internet siteleri: Google tahtından indi!

Google, 2021 yılının en popüler internet sitesi sıralamasında tahtını TikTok'a kaptırdı.

Siber güvenlik şirketi Cloudfare, 2021'in en popüler internet sitelerini listeledi. TikTok, geçen yıl bu listenin yedinci sırasındayken bu yıl birinciliği aldı.

TikTok, eylül ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak rekor kırmıştı.

İşte 2021'ine en popüler 10 sitesi:

1.TikTok

2.Google

3.Facebook

4.Microsoftz

5.Apple

6.Amazon

7.Netflix

8.YouTube

9.Twitter

10.WhatsApp

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.