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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 2021’in en popüler internet siteleri: Google tahtından indi!

2021’in en popüler internet siteleri: Google tahtından indi!

Google, 2021 yılının en popüler internet sitesi sıralamasında tahtını TikTok'a kaptırdı.

1 Saat Önce
2021-12-28 08:35:50
2021’in en popüler internet siteleri: Google tahtından indi!

Siber güvenlik şirketi Cloudfare, 2021'in en popüler internet sitelerini listeledi. TikTok, geçen yıl bu listenin yedinci sırasındayken bu yıl birinciliği aldı. Türk Telekom

TikTok, eylül ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak rekor kırmıştı.

İşte 2021'ine en popüler 10 sitesi:

1.TikTok

2.Google

3.Facebook

4.Microsoftz

5.Apple

6.Amazon

7.Netflix

8.YouTube

9.Twitter

10.WhatsApp

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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