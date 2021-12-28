2021’in en popüler internet siteleri: Google tahtından indi!
Google, 2021 yılının en popüler internet sitesi sıralamasında tahtını TikTok'a kaptırdı.
2021-12-28 08:35:50
Siber güvenlik şirketi Cloudfare, 2021'in en popüler internet sitelerini listeledi. TikTok, geçen yıl bu listenin yedinci sırasındayken bu yıl birinciliği aldı.
TikTok, eylül ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak rekor kırmıştı.
İşte 2021'ine en popüler 10 sitesi:
1.TikTok
2.Google
3.Facebook
4.Microsoftz
5.Apple
6.Amazon
7.Netflix
8.YouTube
9.Twitter
10.WhatsApp
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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