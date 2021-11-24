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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 2 yıldır değişmeyen Twitter görseli neden bir anda değişti?

2 yıldır değişmeyen Twitter görseli neden bir anda değişti?

Said Ercan isimli bir twitter kullanıcısı, 2 yıldır değişmeyen Twitter görselinin bir anda değiştiğini dikkat çekerek, “Bu değişiklik ‘algı yönetimi dersleri’nde okutulmalı?” dedi.

49 Dakika Önce
2021-11-24 10:17:25
2 yıldır değişmeyen Twitter görseli neden bir anda değişti?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki ani görsel değişikliği kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Said Ercan isimli bir Twitter kullanıcısı, 2 yıldır değişmeyen Twitter görselinin bir anda değiştiğini dikkat çekerek, “Bu değişiklik ‘algı yönetimi dersleri'nde okutulmalı?” dedi.

Said Ercan'ın Twitter'daki görsel değişiklik ile dikkat çeken paylaşımı şöyle:

Twitter'ın en çok bakılan yerinde 2 Yıldır bu maskeli görsel vardı! Şimdi neden küreselci CNBC ‘nin Türkiye ile ilgili karalayıcı haberi var?

Bilin bakalım?
Soros bu
Pardon soru bu?
Algı yönetimi derslerinde okutulmalı?
Yerli sosyal ağ deyip durduk kimse kaale almadı bizi!

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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