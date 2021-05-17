“100 yerli silahımız tam 27 saat havada kaldı, ABD ve Çin sihaları uçamadı”
Selçuk Bayraktar, Kuveyt’te düzenlenen insansız hava araçlarıyla yapılan uçuşlarla ilgili, 'Kuveyt’te katıldığımız demode bizim yüzde 100 yerli sihamız tam 27 saat havada kaldı. Çin ve ABD silahları havalanamdı. Çinliler ikinci kez denediler. Yine havalanamadı” dedi.
Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım.
Selçuk Bayraktar, Kuveyt'te düzenlenen insansız hava araçlarıyla yapılan uçuşlarla ilgili, "Kuveyt'te katıldığımız demode bizim yüzde 100 yerli sihamız tam 27 saat havada kaldı.Çin ve ABD silahları havalanamdı. Çinliler ikinci kez denediler. Yine havalanamadı” dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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