“100 yerli silahımız tam 27 saat havada kaldı, ABD ve Çin sihaları uçamadı”

Selçuk Bayraktar, Kuveyt’te düzenlenen insansız hava araçlarıyla yapılan uçuşlarla ilgili, 'Kuveyt’te katıldığımız demode bizim yüzde 100 yerli sihamız tam 27 saat havada kaldı. Çin ve ABD silahları havalanamdı. Çinliler ikinci kez denediler. Yine havalanamadı” dedi.