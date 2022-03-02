DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bundesbank’tan 'rekor enflasyon' uyarısı
Fiorentina - Juventus maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı
10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?
ABD: Yatlarınıza, lüks apartmanlarınıza, özel jetlerinize el koyacağız
Rusya: 498 Rus askeri öldü
Müzakereler yarın Belarus sınırında
İngiliz kulübü Everton’dan Rusya kararı
Çin: Rusya'ya yaptırımlara katılmayacağız
Bosna Hersek’te 'Ukrayna' tartışması
FED'den faiz, enflasyon ve 'savaş' açıklaması
Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu?
Brent Petrol'ün fiyatı ne oldu ? Yeniden akaryakıta zam gelir mi?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Josed De Souza sakatlandı mı ? I Josef De Souza ne zaman dönecek?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / 10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

TikTok, platformdaki maksimum video uzunluğunu bir kez daha artırıyor, bu sefer üç dakikadan 10 dakikaya çıkıyor.

15 Dakika Önce
2022-03-02 20:39:59
10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

Bir TikTok sözcüsü verdiği röportajda, "Bugün, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucularımız için daha da yaratıcı olanaklar ortaya çıkaracağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme yeteneğini kullanıma sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz."

TikTok, geçen Temmuz ayında maksimum video uzunluğunu 60 saniyeden üç dakikaya çıkardı .

TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

Artan zaman sınırı, TikTok'u YouTube'a karşı daha büyük bir rakip haline getirebilir. Hareket, makyaj eğitimlerine, yemek pişirmeye ve daha uzun formatta daha iyi çalışan diğer içerik türlerine odaklanan içerik oluşturuculara fayda sağlamalıdır. Ayrıca, kullanıcıların daha derinlemesine içeriklerini birden çok videoya bölmelerine daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Bununla birlikte, TikTok'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yanlış bilgileri paylaşmak için kullanıldığı göz önüne alındığında, hareketin zamanlaması hakkında bazı endişeler dile getirildi.

TikTok sözcüsü, "Gelişmekte olan eğilimlere yanıt vermek ve zararlı yanlış bilgilendirme ve şiddetin teşviki de dahil olmak üzere ihlal edici içeriği kaldırmak için artan kaynaklarla durumu yakından izlemeye devam ediyoruz."

TikTok'un güvenli ve özgün bir yer olarak kalmasına yardımcı olma çabalarımıza daha fazla yardımcı olmak için bağımsız doğrulama kuruluşlarıyla da ortaklık yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Engadget, TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş