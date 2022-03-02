10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

TikTok, platformdaki maksimum video uzunluğunu bir kez daha artırıyor, bu sefer üç dakikadan 10 dakikaya çıkıyor.

Bir TikTok sözcüsü verdiği röportajda, "Bugün, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucularımız için daha da yaratıcı olanaklar ortaya çıkaracağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme yeteneğini kullanıma sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz."

TikTok, geçen Temmuz ayında maksimum video uzunluğunu 60 saniyeden üç dakikaya çıkardı .

TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?

Artan zaman sınırı, TikTok'u YouTube'a karşı daha büyük bir rakip haline getirebilir. Hareket, makyaj eğitimlerine, yemek pişirmeye ve daha uzun formatta daha iyi çalışan diğer içerik türlerine odaklanan içerik oluşturuculara fayda sağlamalıdır. Ayrıca, kullanıcıların daha derinlemesine içeriklerini birden çok videoya bölmelerine daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Bununla birlikte, TikTok'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yanlış bilgileri paylaşmak için kullanıldığı göz önüne alındığında, hareketin zamanlaması hakkında bazı endişeler dile getirildi.

TikTok sözcüsü, "Gelişmekte olan eğilimlere yanıt vermek ve zararlı yanlış bilgilendirme ve şiddetin teşviki de dahil olmak üzere ihlal edici içeriği kaldırmak için artan kaynaklarla durumu yakından izlemeye devam ediyoruz."

TikTok'un güvenli ve özgün bir yer olarak kalmasına yardımcı olma çabalarımıza daha fazla yardımcı olmak için bağımsız doğrulama kuruluşlarıyla da ortaklık yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Engadget, TRTHaber .