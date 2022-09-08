Zürih - Arsenal maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında Zürih kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zürih - Arsenal maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zürih - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?