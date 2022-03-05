Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor maçını canlı izle! CANLI İZLE
TFF 2.Lig'in 26.haftasında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Kırklarelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-05 12:00:00
TFF 2.Lig'in 26.haftasındaZonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Kırklarelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı Elmas TV'den canlı olarak yayınlanacak. .
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