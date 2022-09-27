Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı canlı yayınlanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?