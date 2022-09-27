Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı canlı yayınlanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?
2022-09-27 10:40:47
Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 27 Eylül Salı günü saat 14:30'da oynanacak.
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçı yayıncı kuruluş olan A SPOR'un yayın akışında yer almıyor.
YORUMLAR (0)