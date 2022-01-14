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TIMETURK / SPOR / Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu. Kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı

38 Dakika Önce
2022-01-14 12:37:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Ali Düşmez, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ali Düşmez, toplam 132 takım ile başlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 ekibin yoluna devam ettiğini belirterek, "Kupada 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra kupanın sahibi belli olacak. Bugüne kadar kupayı 15 farklı takım kazandı. Şu anda son 16 turunda mücadele eden takımların 6'sı daha önce kupayı kazanmış, 10'u ise kazanamamış. Yeni bir takımın kupayı kazanma şansı var. Liglerde sezonun ikinci devresi başladı. İkinci devre her zaman daha yoğun, iddialı ve stresli geçen bir dönem. Onun için sağduyu ve fair play'e daha çok ihtiyacımız var. TFF olarak bütün kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz. Avrupa Ligi'ne bu turnuvanın şampiyonu gidiyor. O bakımdan bu turnuvada şampiyon olmak çok önemli. Turnuvanın güzel bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor-Trabzonspor

Beşiktaş-Göztepe

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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