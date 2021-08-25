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TIMETURK / SPOR / Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.

1 Saat Önce
2021-08-25 17:02:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi

7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği

Karaman Belediyespor-Kahta 02

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya

Batman Petrolspor-Hendekspor

Kuşadasıspor-Modafen

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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