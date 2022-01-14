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TIMETURK / SPOR / Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?

Türkiye kupası maçları kurası çekildi mi? Ziraat Türkiye kupası maçlarının ne zaman başlayacağı ve hangi takımın kimle eşleştiği ise futbolseverlerce merak ediliyor. İşte Türkiye Kupası eşleşmeleri....

45 Dakika Önce
2022-01-14 21:24:37
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu....

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

Türkiye kupasında kim kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor-Trabzonspor

Beşiktaş-Göztepe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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