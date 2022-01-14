Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?
Türkiye kupası maçları kurası çekildi mi? Ziraat Türkiye kupası maçlarının ne zaman başlayacağı ve hangi takımın kimle eşleştiği ise futbolseverlerce merak ediliyor. İşte Türkiye Kupası eşleşmeleri....
2022-01-14 21:24:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu....
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
Türkiye kupasında kim kiminle eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor-Trabzonspor
Beşiktaş-Göztepe
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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