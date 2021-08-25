DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Tuz Gölü'nden 70 ülkeye ihracat
Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu
Angela Merkel: Taliban ile diyalog devam etmeli
Fransa’da, Facebook’un ‘İsrail’ sansürüne karşı kampanya başlatıldı
MB: Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
250 bin liralık kanser ilacı çalan hırsız tutuklandı
Anaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak?
Ermenistan Parlamentosunda gerginlik: Asker müdahale etti
BFT token nedir? Brezilya Token nedir, nasıl alınır?
Adil Karaismailoğlu: Selde hasar gören tüm yolları bir bir trafiğe açtık
'Su Şurası'nda gündeme gelen konular Su Kanunu çıkartılmasında referans olacak'
Ankara-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar? Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti kaç lira?
Amerika, Etiyopya'da Tigraylı isyancıları desteklediği iddialarını reddetti
Almanya'nın Kabil'den tahliyeleri sonlandıracağı iddia edildi

TIMETURK / SPOR / Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu.

27 Dakika Önce
2021-08-25 15:02:48
Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş