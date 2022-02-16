DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir
Şentop, Rumeli ve Balkan dernek yöneticilerini kabul etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası kuraları
KKTC: İngiltere, Kıbrıs'taki tarafları eşit görmeli
Polonyalı asker, mültecilerin üzerine ateş açtıklarını itiraf etti
İnter - Liverpool maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 taksitte ödedi
NATO Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor
JPMorgan 'metaverse' dünyasına giren ilk banka oldu
Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)
E-Ticarette Tüm Dünyaya Hitap Eden Türk-Alman-Şirketi: Meine Kette
Erdoğan’dan önemli açıklamalar
KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme parası arttı mı zam mı geldi? KYK yurt yemek parası kaç TL oldu?
KYK yemek parası 750 lira mı oldu? KYK aylık yemek parası arttı mı? KYK yemek parası ne kadar oldu?
Rus uçakları ABD keşif uçaklarına önleme yaptı

TIMETURK / SPOR / Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası kuraları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası kuraları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? Kurayı bekleyen futbolseverlerin soruları yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Peki ama hangi takımlar karşılaşacak? Hangi maçlar ne zaman ve nerede oynanacak? Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları ne zaman?

37 Dakika Önce
2022-02-16 22:16:08
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası kuraları

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? Kurayı bekleyen futbolseverlerin soruları yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Peki ama hangi takımlar karşılaşacak? Hangi maçlar ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası

Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş olmuştu.

beşiktaş .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş