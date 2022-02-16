Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası kuraları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları | Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? Kurayı bekleyen futbolseverlerin soruları yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Peki ama hangi takımlar karşılaşacak? Hangi maçlar ne zaman ve nerede oynanacak? Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları ne zaman?