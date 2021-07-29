Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli kaç yaşında? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden milli Voleybol Takımı'nın oyuncularından Zehra Güneş'in kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Blokları ile takımımıza çok fazla sayı kazandıran Zehra Gümüş Kadın Milli Voleybol Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İşte Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...

Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli kaç yaşında? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden milli Voleybol Takımı'nın oyuncularından Zehra Güneş'in kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Blokları ile takımımıza çok fazla sayı kazandıran Zehra Gümüş Kadın Milli Voleybol Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İşte Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...

Zehra Güneş'in kim olduğu arama motorlarında son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. İşte Zehra Güneş'in hayatı ve biyografisi...

Zehra Güneş kimdir?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zehra Güneş 22 yaşındadır. Zehra Güneş Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur.

Zehra Güneş voleybol hayatına çok küçük yaşlarda başladı. Güneş 12 yaşındayken VakıfBank'ta voleybola başladı.

Zehra Güneş 2sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş boyu kaç?

Zehra Güneş 1,97 m boyundadır.

Zehra Güneş mevkisi nedir?

Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

Zehra Güneş hangi takımda forma giyiyor.

Zehra Güneş Vakıfbank'ta forma giymektedir.

Zehra Güneş başarıları

2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

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