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Yusuf Kabadayı, 2024'e kadar Bayern Münih'te
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TIMETURK / SPOR / Yusuf Kabadayı, 2024'e kadar Bayern Münih'te

Yusuf Kabadayı, 2024'e kadar Bayern Münih'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.

42 Dakika Önce
2022-02-09 21:48:49
Yusuf Kabadayı, 2024'e kadar Bayern Münih'te

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi. AA .

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