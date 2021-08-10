Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir hangi takımdan Barcelona'ya transfer oldu? Barcelona'nın hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye başlayan Yusuf Demir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Yusuf Demir Avusturya'nın Rapid Wien takımndan kiralık olarak Barcelona'nın B takımına transfer oldu. Yusuf Demir Türk Milli Takımı yerine Avusturya Milli Takımı'nda oynamayı tercih etmiştir.

Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir hangi takımdan Barcelona'ya transfer oldu? Barcelona'nın hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye başlayan Yusuf Demir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Yusuf Demir Avusturya'nın Rapid Wien takımndan kiralık olarak Barcelona'nın B takımına transfer oldu. Yusuf Demir Türk Milli Takımı yerine Avusturya Milli Takımı'nda oynamayı tercih etmiştir.

Yusuf Demir adını yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Yusuf Demir Barcelona'nın A Takımında oynamak için elinden geleni yapıyor. Spor severler de Yusuf Demir'in kim olduğunu hangi takımdan transfer edildiğini araştırmaya başladı. İşte Yusuf Demir'in hayatı ve biyografisi...

Yusuf Demir kimdir?

Yusuf Demir 2 Haziran 2003 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde dünyaya geldi. Yusuf Demir Türk asıllı futbolcudur.

Yusuf Demir, aslen Trabzonludur.

Yusuf Demir Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona B'de forma giymektedir.

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı.

18 yaşındaki yıldız, geçen sezon 38 resmi maçta forma giymiş 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu.

Yusuf Demir'in 10 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Yusuf Demir performansı ile şimdiden dev kulübün dikkatini çekti.

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

Yusuf Demir hakkında

Doğum tarihi 2 Haziran 2003 (18 yaşında)

Doğum yeri: Viyana, Avusturya

Boyu: 1,73 m

Kilosu: 65 kg

Mevkii: On numara

Kulübü:Barcelona B (Rapid Wien'den kiralık)

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