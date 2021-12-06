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TIMETURK / SPOR / Yunan santrafor Anastasios Donis Trabzonspor'a önerildi!

Yunan santrafor Anastasios Donis Trabzonspor'a önerildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a, Reims'de forma giyen Anastasios Donis ismi önerildi.

2 Saat Önce
2021-12-06 12:16:22
Yunan santrafor Anastasios Donis Trabzonspor'a önerildi!

TİMETÜRK / ÖZEL HABER Bu sezon şampiyonluğun favorisi görülen ve lider konumda bulunan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Bordo mavili ekibin golcü arayışları sürerken sürpriz biri isim önerildi.

Menajerler tarafından önerildi!

Trabzonspor'a menajerler tarafından Fransa'da Lig 1 takımlarından Reims'de forma giyen Yunan santrafor Anastasios Donis önerildiği iddia edildi. Son kararı ise teknik patron Abdullah Avcı'nın vereceği belirtildi. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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