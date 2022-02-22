Yüksel Demir: “Ferhat Çoğalan Türk Futbolunun Yıldızı Olacak!”

Ünlü Menajer Yüksel Demir, yabancı sınırlamasından dolayı genç futbolculara olan ilginin çok daha fazla arttığını ifade etti.

Barcelona, Valencia, Lille gibi takımların altyapısında bulunan Ferhat Çoğalan'ın Türk futbolunda bir yıldız olacağını belirten Demir, “Türk futbolunda genç yeteneklere ihtiyaç var. Ferhat Çoğalan da bu yeteneklerden bir tanesi!” diyerek Çoğalan ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı sınırlamasının Türk oyunculara olan ilgiyi arttırdığını, bu nedenle genç yeteneklerin keşfedilmesinin önemli olduğunu belirten Yüksel Demir, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Ferhat Çoğalan geleceğin yıldızı olacak. Çok genç yaşlarda Barcelona, Valencia, Lille gibi takımların altyapısında yetişen Ferhat, Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmaya başlamıştır. Çok özel kulüplerde yer alan Çoğalan, bu sayede önemli bir futbol kültürü elde etmiştir. Ayrıca yabancı futbolcu sınırlamasının olduğu bir dönemde Ferhat Çoğalan gibi yeteneklerin keşfedilmesi oldukça değerli!”

Türk Futbolunda Genç Yeteneklere İhtiyaç Var

Türk futbolunda genç yeteneklerin keşfedilmesi ve genç futbolculara gelişmeleri için imkân tanınması gerektiğini ifade eden Yüksel Demir, “Ferhat Çoğalan, Türk futbolunun genç yetenekleri arasında yer alıyor. Barcelona, Lille gibi takımların altyapısında yer aldı. Çok değerli ve önemli kulüplerde bulunması, futbolunun gelişmesine destek oldu. Biliyorsunuz futbolda yaratıcılık oldukça önemli. Bu nedenle futbolcuların özellikle altyapıdan yetişirken yaratıcı bakış açısı elde etmeleri gerekiyor. Ferhat, bu konuda kendini geliştirmiş isimlerden bir tanesi. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyor, bu ışığı kendisinde görüyorum!” ifadelerinde bulundu.

Ferhat Çok Yetenekli Bir Futbolcu

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Ferhat Çoğalan ile ilgili açıklamalarını sürdüren Yüksel Demir, “Ferhat, futbol kültürü yüksek isimlerden biri. Futbola farklı açılardan bakabiliyor. Bu sayede kendisine özel bir futbol anlayışı geliştiriyor. Çok ünlü kulüplerin altyapısında bulunması da Ferhat'a pek çok şey katmış durumda.” Sözleriyle Ferhat Çoğalan'ın geleceğin yıldızları arasında yer aldığını vurguladı.

Barcelona, Valencia ve Lille Gibi Takımların Altyapısında Bulundu

Önemli kulüplerin altyapısında bulunduktan sonra Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkan Ferhat Çoğalan'ın futbolunun çok daha gelişeceğini vurgulayan Yüksel Demir, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı. “Türk futbolunda genç futbolculara daha fazla imkân tanınmalı. Biliyorsunuz yabancı futbolcu sınırı da var. Bu nedenle genç futbolculara imkân tanındığında Türk futbolu çok daha gelişecektir. Ferhat Çoğalan, gelecek vadeden bir futbolcu; çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum.”

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