Yomraspor - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Trabzon temsilcisi Yomraspor kendi sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-25 11:16:30
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Trabzon temsilcisi Yomraspor kendi sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Yomraspor - Şile Yıldız maçı bugün 13:00 oynanacak.
Yomraspor - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?
Yomraspor - Şile Yıldız maçı Kadırga TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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