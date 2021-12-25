Yomraspor - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında Trabzon temsilcisi Yomraspor kendi sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?