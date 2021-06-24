Yıldırım: Ali Koç'u bu seyirci ile göndereceğim

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Ali Koç bana yalancı diyor. Ben hayatımda yalan söylemedim. Yalan söyleseydim gidip hapis yatmazdım. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonun kayışını çekemiyordum. Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç’luğunu bil' dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada bir daha aday olmayacağını açıkladı, Ali Koç yönetimine sert eleştrilirle yüklendi.

Yıldırım, “Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN HER ŞEYLE İLGİLİ KONUŞACAĞIZ”

Basın toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

“3 yıl önce Fenerbahçe kongresinde sayın Ali Koç büyük teveccühle başkan seçildi. Biz de arkadaşlarımızla karar verdik, Fenerbahçe için demeç vermeyecektik. Ama arada bizi tahrik ettiler. “Konuştuğumuzda neden konuştunuz, konuşmadığımızda neden konuşmuyorsunuz?” dediler. Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Dün verdiğimiz söz benim ve arkadaşlarım için bitmiştir. Bugünden sonra Fenerbahçe aleyhine yapılan her şeyle ilgili konuşacağız.

3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık. 1998'de 1 oy farkla başkan seçildim. Fenerbahçe için 50 tapu aldım. Arkadaşlarla hiç parayı harcayalım diye düşünmedik. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Sayın başkan ya hesap bilmiyor ya da kitap. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malları var diyor. Beşiktaş'ın bir stadı, karşıda kamp tesisi ve bir de apartmanı var. Galatasaray'ın iki tarafı da devletin yaptığı stat. Selahattin Beyazıt başkanın aldığı arazi ve oradan dolayı gelecek nakit para var. Başka bir şey var mı?

Fenerbahçe'nin neyi var? Bu yönetim geldiğinden beri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok. Sayın Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye sayın Ali Koç'u neden seçmiş, onu anlamamış. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi.Pamuk Prenses'i alıp uçuracaktı. Pamuk Prenses küme düşüyordu.”

“BAŞKAN OLAN HERKES ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEK ZORUNDA”

“Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. Fenerbahçe Ali Şen döneminde, averajla kümede kaldı. Bundan üç sene önce küme düşmekten kurtuldular. Fenerbahçe taraftarı başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. “Ben şampiyonluk sözü vermedim” diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır.

Biz stat yaptık. Ülker Stadyumu… Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon Dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena'nın değeri bugün 130 milyon Dolar olarak görünüyor. Hep bahaneleri var ‘Enkaz aldık' diyorlar. Ben 1998'de Ali Şen'den görevi devraldığımda Ali Şen, haysiyet divanından döndü. Başkan Aziz Yıldırım bu öneriyi reddetti” diye haber var. Biz buralara buradan geldik.”

“BİZ KAÇMADIK Kİ”

“3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın. Pandemi de evden çıkmadın, herhalde o. Başka yok. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık ki. Yine kaçmayız. ‘Herkes bana saldırıyor' diyor. Pendik maçında 2-1 yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. Bir tanesi gelip aday olmadı. Biz mecbur devam ettik. Şampiyon olduk. Evden bırakmamı istediler, bıraktık. İnsanlar yürüdü.

Sonra Denizli faciası yaşadık. FETÖ operasyonları başladı. Yine telefonlar, geri döndük. Sonra hapse gittim. Kendim için gittim(!). Orası çok güzeldi…. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi düşman olarak, rakip olarak görme. Bize rakip olmanın tek şartı var. 20 sene başkanlık yapacaksız, şampiyonluklar kazanacaksın. Sonra gözümün üzerinde kaşım var demeyeceksin, hapse gideceksin. Bugüne kadar sustuk.”

“BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM”

“Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var: Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim. Beni yeniden soyundurmayın. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçe'yiz, boykot yapmayız. Bizim bir suistimalin varsa bizi mahkemeye verin.

Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. Koç Ailesi'nin çocuğu. 151 milyon euro olur. 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez.

52 tane oyuncu aldın. para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. Bu oyuncuları para yoksa nasıl aldın? Geldiğimiz nokta ne? Onların kendi rakamlarıyla 2 trilyon 600 trilyon borç gösteriyorlar. Kendilerinin kitapçığında yüzde 67 borç atmış gösteriyorlar. Kendi verdikleri hariç. İki yılda bu kulübe 500 milyon Dolar para girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon Euro bu arkadaşların çalışmalarıyla alınmış olan oyuncuların satışından alınan bonservis parası. Hepsi burada. 3 tane de basketbolcunun Amerika'ya gidişinden alınan para var. 25 milyon Euro sermaye artırımı yaptılar.

VIP'i sattılar, kombine sattılar. Localar sattılar. Yayın gelirleri normal şartlarda 35-40 milyon olması gerekir. Sonuçta 500 milyon Dolar bu kulübe para girdi. İstiyorlarsa ispatlarım. Atmıyorum, atmam da. Yalan söyleme huyum yok ama bana yalancı dediler.”



“ALİ KOÇ SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM”

“Ali Koç bana yalancı diyor. Ben hayatımda yalan söylemedim. Yalan söyleseydim gidip hapis yatmazdım. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonun kayışını çekemiyordum. Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstad'dan Serdar Dursun'u almak yakışmaz. Git Real Madrid'den Benzema'yı al. Fenerbahçe'nin geçmişinde kimler var. Anelka geldi. Daum'un sayesinde kulübede oturdu. Adam buradan gidip İngiltere'de neler yaptı?

Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez. 3 Temmuz önemli konu. 3 Temmuz'da önemli sıkıntılar yaşadık. 3 Temmuz'dan önce 8.5.2016 Mali Kurul Toplantısı için hazırlanan kitapçık. Bu mali kurulda Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon Dolar'a bağlamışız. Bu bütçeyle işler yapacaktık. Kısmet olmadı. Biz 2011'de yanı 3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı gelip, ‘Hisse senetleri 1.8 milyar dolar'ı buldu. Harka arz yapalım' dedi. ‘O zaman kulübe 250 milyon Dolar gelecek. 150 milyon Dolar'lık borcu ödeyelim. 100 milyon Dolar'ı da kasaya koyalım' demişti.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.