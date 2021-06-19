Yiğit Şardan kimdir? Galatarasay bugün 38. başkanını seçiyor. Yiğit Şardan da başkanlık seçiminde yarışan isimler arasında. Galatasaray taraftarları başkanlık seçimi için yarışan Yiğit Şardan'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Listesinde çok önemli isimlere yer veren Yiğit Şardan Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Yiğit Şardan profesyonel basketbolcudur ve Milli Takım'da da oynamıştır. Peki Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan mesleği ne? Yiğit Şardan serveti ne kadar? Yiğit Şardan Galatasaray bakanlık seçiminde kaç oy aldı?

Yiğit Şardan kimdir? Galatarasay bugün 38. başkanını seçiyor. Yiğit Şardan da başkanlık seçiminde yarışan isimler arasında. Galatasaray taraftarları başkanlık seçimi için yarışan Yiğit Şardan'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Listesinde çok önemli isimlere yer veren Yiğit Şardan Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Yiğit Şardan profesyonel basketbolcudur ve Milli Takım'da da oynamıştır. Peki Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan mesleği ne? Yiğit Şardan serveti ne kadar? Yiğit Şardan Galatasaray bakanlık seçiminde kaç oy aldı?

Galatasaray'da başkanlık seçimi için start verildi. Seçim 19 Haziran'da yapılacak. Seçimde Yiğit Şardan, Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir Galatasaray'ın yeni başkanı olmak içinyarışacaklar. Yiğit Şardan listesindeki isimlerle başkanlık yarışında dikkat çeken isimlerden. Galatasaray taraftarları da seçilecek yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Peki Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan mesleği ne? Galatasaray'ın başkanı belli oldu mu? Galatasaray başkanı kim oldu?

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Yiğit Şardan 11 Mart 1963 yılında Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Yiğit Şardan Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcudur. Yiğit Şardan 19 Haziran 2021'de yapılan Galatasaray başkanlık seçiminde aday olan isimler arasındadır.

Yiğit Şardan ilkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

Yiğit Şardan 1993 yılında atv'yi kurdu.

Yiğit Şardan iş insanı olmasının yanında profesyonel basketbolcudur. Yiğit Şardan basketbolda millî takıma kadar yükselmiştir.

Yiğit Şardan Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Yiğit Şardan Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Yiğit Şardan 2012 yılında yöneticilik yaptığı dönemden ödenmeyen alacakları nedeniyle Galatasaray'ı icraya vermiştir.

2021 yılında yapılan başkanlık seçiminde Galatasaray SK başkanlığına aday olmuştur.

YİĞİT ŞARDAN LİSTESİ

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.