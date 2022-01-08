Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Yüzde 1 milyon penaltı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica maçın ardından çok sinirlendi ve hakemlere tepki gösterdi.

''Yüzde 1 milyon penaltı''

Rumen teknik adam, "Haqi'nin aksiyonu vardı. Kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Trabzonlu oyuncunun topla alakası yoktu. Yüzde 1 milyon penaltı. 4-5 yıl önce VAR yoktu. VAR'daki hakemlere ücret ödenmesin. Niye oradalar?" Oyuncumuza vuruldu. Tişörtünü değiştirdi. Her yeri kan içinde kaldı. VAR'a gidilmedi. Net kırmızı kart. Bugün 1 kırmızı kart, 1 penaltımız verilmedi. VAR nerede?" dedi.

Sumudica basın toplantısında da aynı şekilde hakemlere tepki gösterdi ve "Yaptığımız işe saygı gösterin." şeklinde çağrıda bulundu. Rumen teknik adam," Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var. TFF ve hakemlerden yaptığım işe saygı göstermelerini istiyorum. Ülkemin dışında çalışıyorum. İşime kalbimi veriyorum. Lütfen, saygı gösterin" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.