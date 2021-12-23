Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 18.hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?