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TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 18.hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-23 13:12:32
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 18.hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı bugün saat 17:00'da başlarken mücadele de Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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