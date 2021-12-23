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TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçının sonucu. Kayserispor'un kaç puanı var? Yeni Malatyaspor kaç puanda?

15 Dakika Önce
2021-12-23 19:27:18
Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma karşılıklı gol düellosuna sahne olurken her iki takım da birer puana sahip oldular

Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçının sonucu

Heyecan dolu müsabaka 4 gole sahne oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele sonrası iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.


25. dakikada Mounir, karşı karşıya kaldığı kaleci Lung'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada Mounir'in ceza sahası önüne yaptığı ortada şık bir çalımla defansı geçen Adem Büyük karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

90 +1. dakikada Mustafa Pekdemek'in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

Kayserispor'un kaç puanı var?
15. sırada ve 21 puana sahip

Yeni Malatyaspor kaç puanda?

18. sırada ve 15 puanı biliniyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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