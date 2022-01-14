Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?
Süper Lig'in 21.haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-14 19:07:55
Süper Lig'in 21.haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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