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Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 21.haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

21 Dakika Önce
2022-01-14 19:07:55
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 21.haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'ye ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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