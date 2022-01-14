Yeni Malatyaspor- Göztepe maç sonucu I Göztepe kaçıncı sırada? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşma Yeni Malatyaspor stadında oynandı. 3 puan için çıkılan karşılaşmanın sonucunu futbolseverler ise merak ediyor. Göztepe-Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? İşte maça dair ayrıntılar