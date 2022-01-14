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TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor- Göztepe maç sonucu I Göztepe kaçıncı sırada? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Yeni Malatyaspor- Göztepe maç sonucu I Göztepe kaçıncı sırada? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşma Yeni Malatyaspor stadında oynandı. 3 puan için çıkılan karşılaşmanın sonucunu futbolseverler ise merak ediyor. Göztepe-Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? İşte maça dair ayrıntılar

2 Saat Önce
2022-01-14 22:15:28
Yeni Malatyaspor- Göztepe maç sonucu I Göztepe kaçıncı sırada? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi verdi.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor stadında oynandı.
Maçta düdüğü hakem Cüneyt Çakır çaldı....

Takımların kadroları ise şöyle oluştu

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Azubuike, Donsah, Mounir, Mustafa, Kenan, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif

Maçın gollerini kimler attı?

Goller: 7' Mustafa Eskihellaç, 15' Berkan Emir (P), 73' Lourency
Konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe'nin kaç puanı var?

İzmir ekibi 24 puana yükselerek maç fazlasıyla 15. sıraya yükselmiş durumda


Yeni Malatyaspor kaçıncı sırada?

Ev sahibi ekip ligde en altta 20. sırada ve 15 puanda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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