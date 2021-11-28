Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14.hafta maçında Yeni Malatyaspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14.hafta maçında Yeni Malatyaspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak. Galatasaray'da ayrıca tedavilerine devam eden Sacha Boey ile Arda Turan oynayamayacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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