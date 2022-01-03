Yeni Malatyaspor'dan transfer bombası: Fredrik Gulbrandsen

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Başakşehir'de forma giyen Fredrik Gulbrandsen için girişimlere başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Başakşehir'de forma giyen Fredrik Gulbrandsen için girişimlere başladı.

Gulbrandsen Bombası

Ligde kalma hesapları yapan ve bir yandan da transfer girişimlerini hızlandıran Yeni Malatyaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir'de forma giyen Norveçli golcü Gulbrandsen için girişimlere başladığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.