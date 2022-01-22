Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?