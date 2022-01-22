Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 23.haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-22 11:15:31
Süper Lig'in 23.haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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