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TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'den çok sert açıklama: Bizden intikam alıyorlar

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'den çok sert açıklama: Bizden intikam alıyorlar

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemini çok sert sözlerle eleştirdi.

41 Dakika Önce
2022-01-08 00:11:28
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'den çok sert açıklama: Bizden intikam alıyorlar

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemini çok sert sözlerle eleştirdi.

''Bizden intikam alıyorlar''

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek," Bizden intikam alıyorlar. Söyleyecek fazla bir şey yok. Demek ki başka şeyler yapmamız lazım. Maçın başında rakip futbolcunun yaptığı hareket sadece kırmızı kart değil, insanlık suçuydu." dedi.

Beyaz TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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