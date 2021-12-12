Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?