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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

59 Dakika Önce
2021-12-12 14:29:41
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlarken karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı hangi platformda?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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