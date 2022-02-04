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TIMETURK / SPOR / Yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek isteyen Trabzonspor yarın kendi sahasında Kasımpaşa ile oynuyor. Zorlu mücadeleyi hangi kanal verecek? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-04 11:16:10
Yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak

25 maçın 12'sini Trabzon kazandı

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

Hangi kanaldan izlenecek

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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