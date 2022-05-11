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Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / SPOR / Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında şampiyonluk hesapları yapan Manchester City, Wolverhampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

4 Saat Önce
2022-05-11 21:02:44
Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında şampiyonluk hesapları yapan Manchester City, Wolverhampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Manchester City maçı hangi gün ve saatte?

Wolverhampton - Manchester City maçı bu akşam saat 22:15'te oynanacak.

Wolverhampton - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Wolverhampton kendi saha ve seyircisi önünde lider Manchester City'i ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu olan bu zorlu müsabaka S Sport ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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