Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında şampiyonluk hesapları yapan Manchester City, Wolverhampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?