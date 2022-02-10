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TIMETURK / SPOR / Wolverhampton - Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

Wolverhampton - Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Wolverhampton kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

8 Dakika Önce
2022-02-10 20:46:00
Wolverhampton - Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Wolverhampton kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?

Wolverhampton - Arsenal maçı bugün 22:45'te oynanacak.

Wolverhampton - Arsenal maçı hangi kanalda?

Wolverhampton - Arsenal maçı A Spor ve S Sports Plus ekranlarından yayınlanacak. .

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