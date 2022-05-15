West Ham United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, West Ham United'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-15 13:37:25
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, West Ham United'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
West Ham United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?
West Ham United - Manchester City maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Premier Lig'in 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk hesapları yapan Manchester City - West Ham United ile karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabak S Sport ve Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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